Ayer la justicia peruana ha dado un paso importante para traer de vuelta al Perú al feminicida Sergio Tarache, detenido en Colombia con fines de extradición a nuestro país por el brutal crimen cometido contra Katherine Gómez Machare, a quien echó gasolina antes de prenderle fuego. El Poder Judicial ha declarado procedente el pedido de extradición activa contra este sujeto que luego de atentar contra la joven huyó del país, quizá con la intención de llegar a Venezuela, su país. Queda esperar que la Colombia de Gustavo Petro no haga complicado el retorno de este criminal, pues ya tenemos la mala experiencia de que el gobierno colombiano decidió no expulsar a este sujeto, lo que llevó al Perú a iniciar el lento proceso de extradición. Los peruanos tenemos que estar muy atentos para que el crimen de este sujeto no quede impune, pues con el sistema judicial peruano puede pasar cualquier cosa. Fiscales y jueces son conocidos por abrir rejas a feroces criminales. Es la cruda realidad.