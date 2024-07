Podemos considerar a la vitamina C como un nutriente esencial no sólo por las funciones que cumple, sino sobre todo porque el cuerpo no es capaz de formarla ni almacenarla y se requiere de la ingesta diaria de alimentos para cubrir sus necesidades.

Es muy fácil cubrir la vitamina C desde la dieta y es la mejor manera. Esta vitamina se encuentra en los frutos cítricos, pero también está presente y en altas cantidades en la papaya, el mango, la piña, el pimiento, el camu camu, el kiwi y la guayaba. Incluir 2 de estos alimentos al día, además de verduras, suele ser suficiente.

Aunque existen situaciones en las que se recomienda incrementar la ingesta y los suplementos podrían ser una opción. La desventaja es que son dosis muy altas y no todo se absorbe, por ello es mejor tener una menor dosis, pero distribuida en 2 tomas al día.

