En el Perú contamos con más de 3000 variedades de papa, pero no todas son domesticadas, es decir aptas para consumo humano. No obstante, entre las que sí podemos consumir figuran la papa blanca, amarilla, roja, negra, azul, etc., y cada una de ellas, además de ser fuente de carbohidratos que aportan energía saludable, cuentan según su color con fitoquímicos que tienen efectos protectores a nuestras células.

Todo esto está contenido en la pulpa, que habitualmente reconocemos como parte comestible, sin embargo, la piel de la papa tiene ventajas que vale considerar.

Aunque puede estar cargada de tierra y basurilla que debe ser bien eliminada con un lavado minucioso, la papa una vez limpia y cocida con la pulpa se convierte en alimento rico en fibra que permite que los almidones de este tubérculo lleguen de mejor manera a la sangre y mejore su índice glucémico. Por otro lado, la cocción de la papa con piel minimiza la pérdida de nutrientes, sobre todo de vitamina C.

