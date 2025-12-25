Fernando (30, San Borja). Doctora, siento que mi pareja y yo estamos chocando mucho por su celular. Cada vez que intento que dejemos de revisar redes o mensajes mientras cenamos o hablamos, se enoja y dice que la estoy controlando. La última vez discutimos porque revisaba su teléfono mientras yo le contaba algo importante, y terminó gritándome que “siempre exagero” y que no confío en ella.
Me frustra porque solo quiero que podamos disfrutar de tiempo juntos sin distracciones. Antes nuestras conversaciones eran divertidas, ahora siento que cualquier intento de acercamiento termina con tensión o silencios incómodos. Me pregunto si estoy exagerando o si su forma de usar el celular está afectando nuestra relación más de lo que ella cree.
Lo peor es que ya me da miedo iniciar cualquier conversación importante, porque siempre temo que termine revisando su celular en vez de escucharme. A veces me dan ganas de rendirme y quedarme callado, pero sé que eso tampoco ayuda y que nuestra relación necesita que nos escuchemos de verdad.
Cuando intento hablar sobre este problema, cambia de tema o me acusa de ser controlador. Esto me hace sentir inseguro y con ganas de distanciarme para evitar peleas. Me preocupa que esta situación nos termine afectando y que nuestros momentos juntos pierdan lo divertido y natural que solían ser.
CONSEJO
Querido Fernando, intenta señalar ejemplos concretos, como cuando revisa el celular mientras le cuentas algo importante, y cómo eso te incomoda. Acuerden momentos sin teléfonos, durante la cena o al conversar de cosas importantes, para que puedan disfrutar de tiempo juntos sin interrupciones y volver a compartir de manera tranquila y agradable.