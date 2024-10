Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Iván, de 33 años, de Surquillo:

Estimada doctora Magaly, estoy profundamente herido por lo que me ha sucedido. Siento que nada puede aliviar este ardor en mi corazón tras la traición de Sofía.

Lo que ocurrió es que la mujer que creía era mi compañera ideal, la reina de mi vida, me ha decepcionado de la forma más cruel, justo antes de las celebraciones de fin de año. Sofía y yo planeábamos casarnos y tener hijos en 2023 y 2024. Ella se inscribió en un gimnasio porque quería lucir espectacular en nuestra boda, lo cual no me pareció extraño; pues sé que las mujeres anhelan ese día y desean sentirse seguras con su apariencia.

Sin embargo, hace unos dos meses, comencé a notar que algo no iba bien. Evitaba mis abrazos y besos, y no quería que compartiéramos fotos en las redes sociales. Estas actitudes despertaron mi desconfianza. Además, pasaba mucho tiempo en el gimnasio, lo que me pareció sospechoso.

Decidí seguirla y me llevé la gran sorpresa: me estaba engañando con su entrenador, un hombre musculoso con una amplia sonrisa y el cabello siempre estilizado con gel. La indignación me llevó a enfrentarme a él, pero Sofía lo defendió en todo momento, gritando: “Déjalo, él no tiene la culpa de nada”.

Nuestra relación terminó, doctora, y ahora siento que mi vida se desmorona sin ella. ¿Qué debo hacer? Necesito su ayuda.

CONSEJO

Estimado Iván, es normal sentir dolor tras una traición. Permítete procesar tus emociones, pero enfócate en tu bienestar. Rodéate de personas que te apoyen y busca nuevas actividades para distraerte. Con el tiempo, sanarás y podrás abrirte a nuevas oportunidades. Mereces alguien que valore tu amor genuinamente.