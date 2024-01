Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Adriana, de 44 años, que vive en Chaclacayo:

Doctorcita, ante todo, espero que esté empezando bien este año. Le cuento que estoy pasando por una situación complicada desde que me ascendieron en el trabajo. Lo que pensé que era una gran bendición se ha convertido en mi peor martirio.

Resulta que desde que gano más dinero que Rodrigo, mi pareja, me exige que lo mantenga. Antes de este aumento salarial, teníamos una bonita relación. Pagábamos varias a cosas a media, pero si no me alcanzaba, mi novio se ofrecía a apoyarme económicamente.

Nosotros llevamos juntos 5 años y he llegado a pensar que Rodri sería mi pareja hasta la muerte. No obstante, recién estoy conociendo su verdadera personalidad.

Como ahora tengo ingresos superiores a los suyos quiere, por ejemplo, que pague el alquiler del departamento yo sola así como los servicios. También, si no le alcanza para pagar su tarjeta, me pide que le preste, pero nunca me devuelva. Incluso, hace poco me preguntó si era posible que yo le pagara el plan de su celular.

Debo aceptar que estoy en una muy buena situación económica, sin embargo, me parece un abuso todo lo que me pide mi novio, pero si no lo ayudo me acusa de ser una tacaña, egoísta y malagradecida porque no recuerdo todo lo que él hizo por mí. He cedido en varias cosas por temor a perderlo, pero siento que cada vez me exige más cosas. ¿Qué hago, doctorcita?

CONSEJO

Querida Adriana, qué pena que estés pasando por esta situación, sin embargo, el lado positivo es que Rodrigo te está enseñando su verdadera cara. Tú no tienes por qué pagar todo lo que él quiere solo porque ganas más dinero. Mucho menos debes aceptar sus insultos porque no te los mereces. Analiza bien si realmente quieres seguir en esa relación. Suerte.

