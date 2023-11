Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Aseneth, de 48 años, que vive en Breña:

Doctora Moro, estoy cansada de los maltratos de mi suegra. No sé cómo detenerlos porque ya he intentado mil cosas para llevar la fiesta en paz, pero creo que la única solución es que me separe de Sergio.

Estoy casada desde hace 15 años. Soy madre de tres niños y me considero una mujer responsable, trabajadora y hacendosa. No entiendo porqué, hasta ahora, mi suegra sigue pensando que su hijo cometió un error en meterse conmigo.

La mamá de mi pareja se llama María. Nosotras nunca nos hemos llevado bien. Aún recuerdo la primera vez que la conocí, me dejó con el beso en el aire. Sergio había organizado un almuerzo para presentarme oficialmente como su pareja, pero su mamá nunca salió del cuarto.

Han pasado varios años y la situación sigue siendo la misma. Esa señora me critica todo el tiempo, dice que cocino mal, que no crío bien a mis hijos, que no soy buena esposa y muchas cosas más. Incluso, una vez inventó un chisme de que me había visto con alguien más.

Le he pedido a Sergio que me defienda, que me dé mi lugar, pero solo me pide que le reste importancia a los comentarios de su mamá. Le juro que he intentando caerle bien a doña María, pero mis esfuerzos han sido en vano. Señora Moro, ¿qué puedo hacer?

CONSEJO

Estimada Aseneth, si has intentado varias veces llevarte bien con tu suegra, ya no debes esforzarte más. Conversa con tu pareja nuevamente para que fije límites con su madre y expresa lo mucho que sus desplantes impactan en su relación. Lo más sano es que tomes distancia y te enfoques en seguir manteniendo unida a tu familia.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe