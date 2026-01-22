Cuando una persona tiene diabetes, el objetivo no es “prohibir” todo lo dulce, lo aconsejable es elegir mejor y usar poca cantidad.

Los endulzantes más adecuados son los que no elevan la glucosa en sangre. Entre ellos están la stevia (idealmente pura), el eritritol y la alulosa. Estos no requieren insulina para metabolizarse y, usados con moderación, son seguros para la mayoría de las personas con diabetes.

¿Y la miel, la panela o el agave? Aunque sean “naturales”, siguen siendo azúcar. Elevan la glucosa y no se recomiendan para uso diario. Si se usan, debe ser de forma ocasional, en cantidades muy pequeñas y siempre contándolas dentro del plan alimentario.

Cómo y cuándo usarlos:

• Mejor usarlos para reemplazar, no para añadir dulzor extra.

• Úsalos en preparaciones puntuales, no en todo lo que comes.

• Prioriza entrenar el paladar a sabores menos dulces.

Siempre recuerda que a menos dulzor, mayor control y mejor salud.

TE PUEDE INTERESAR:

Comer para vivir: ¿Qué es levadura nutricional?

Comer para vivir: ¿Es recomendable consumir alpiste?

Comer para vivir: ¿La betarraga baja la presión?