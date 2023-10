Si bien un paciente con diabetes debe evitar el azúcar, no es suficiente para saber que alimentos para personas con diabetes. Existen muchos productos que dicen no contener azúcar, pero están mezclados con otros ingredientes de nombre distinto que son azúcares también. Por ejemplo: la panela, la fructosa, el azúcar de coco, de dátiles o de otras frutas. Puede que sean mejores insumos, pero no significa que sea para diabéticos.

Por otro lado, existen alimentos con edulcorantes que no tienen impacto en la glucosa sanguínea, sin embargo, contienen harinas refinadas que se pueden comportar como azúcar añadida. Cuando el paciente con diabetes tiene su enfermedad controlada por la medicina, lleva un estilo de vida saludable, ha aprendido a manejar su alimentación, es dable que eventualmente consuma alimentos con estas características, pero siempre con moderación.

Es preciso destacar que se cree que el yacón baja el azúcar sanguínea, pero lo que se ha demostrado es que no eleva la glucosa, que es diferente a tener la capacidad de reducirla.

