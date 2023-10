Terence Crawford, campeón indiscutible de boxeo del peso welter (147 libras), advirtió que no desea subir una categoría para pelear contra Jermell Charlo, luego de que el texano cayó de manera aplastante ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien con autoridad defendió con éxito sus cetros en la categoría supermediano.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez demostró una superioridad aplastante ante un Jermell Charlo que había anunciado que lo vencería para hacer historia. “Iron Man” cayó derrotado sin atenuantes.

A la hora de la pelea, Jermell Charlo acarició con sus débiles puños a un Saúl ‘Canelo’ Álvarez que a los 33 años demostró estar en su mejor momento. Por eso, el tapatío venció con amplitud en las tarjetas en fallo unánime.





Burlas de Terence Crawford

Ante la derrota de Jermell Charlo, Terence Crawford se burló y lo criticó por el papelón y el bajo nivel que mostró el sábado 30 de septiembre ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Las tarjetas favorecieron ampliamente al mexicano.

“Jermell Charlo, caíste de una manera triste. Ni siquiera intentaste ganar, lo único que hiciste fue intentar sobrevivir. Deberías sentirte avergonzado de ti mismo”, indicó Terence Crawford.





Nalgadas de papá

Además, Terence Crawford dijo que ya no le interesa subir una categoría para pelear con Jermell Charlo, luego de su derrota con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Saúl 'Canelo' Álvarez castiga a Jermell Charlo. (Foto: EFE)

“OK, ya no me interesa Jermell Charlo, ya no está en mi lista. Salió a rendirse, y dejar al Canelo nalguearlo como si fuera su padre, sin ofrecer ningún tipo de resistencia”, tuiteó Terence Crawford.

“Felicidades, Canelo. Hiciste ver al león como si fuera un cachorro bebé”, recalcó Terence Crawford.





Dura caída en boxeo

Jermell Charlo cayó este sábado por decisión unánime ante el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense reconoció luego de que finalizó el combate que sintió la diferencia al subir de las 154 (superwélter, peso mediano junior o peso mediano ligero) a 168 libras (supermediano).





¿Jermell Charlo era otro?

“Simplemente sentí que no era yo mismo”, dijo Jermell “Iron Man” Charlo en la entrevista sobre el ring al terminar la pelea. “No quiero poner excusas. Es lo que es. Me llevo mis golpes y saldré adelante. Esto es boxeo. A veces ganas y a veces pierdes”.

Charlo subió par de divisiones para retar al tapatío por sus cuatro cinturones mundiales y marcó 167.4 libras, algo que al final le pasó factura.

Charlo aceptó su inferioridad ante el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez.

“Realmente pude sentir la diferencia en el peso”, dijo Jermell Charlo. “Salté 14 libras. Soy indiscutido en mi división. Me atreví a ser grande, pero a veces te quedas corto. Simplemente, tienes que seguir empujando. Mi camino no se detiene aquí”, indicó.





De vuelta a su peso

“Absolutamente, regresaré a 154″, dijo Jermell Charlo. “Esta mañana pesé 172 o 173 libras. Aprenderé de esto. Me siento orgulloso de mí. No me noqueó, y sí noqueó a otros. Me conectó algunos golpes duros, y yo pude conectar alguno”, aseveró Jermell Charlo.









