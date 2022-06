El fútbol argentino recibió una triste noticia este viernes. Carlos Tévez, destacado delantero de Boca Juniors, anunció en una entrevista que oficialmente se retira de la actividad profesional, luego de pasar casi un año alejado de las canchas, tras poner una pausa a su estadía en el ‘Xeneize’ a mediados del 2021.

“Me encuentro bien, disfrutando muchísimo de mi vida, de mi familia, de los míos. Fue mucho tiempo perdido”, fueron las primeras palabras del ‘Apache’ en entrevista para el programa de Alejandro Fantino en América TV. De inmediato, el querido deportista hizo la importante revelación: “Ya estoy retirado, está confirmado”.

La noticia generó gran impacto y Tévez explicó que manejó opciones de seguir en el terreno de juego, aunque no fue convencido. “Todo estaba ahí, en veremos. Me ofrecieron muchas cosas. Tenía oferta en Estados Unidos, pero era un cambio muy importante para mi familia. Aquí también hubo (Argentina), en un montón de lados”, manifestó ‘Carlitos’.

“Como jugador, ya di todo lo que tenía. Dentro de mi corazón, lo di todo, y eso me deja tranquilo”, agregó el exfutbolista del Manchester City y Juventus, reflejando emoción en su rostro.

💣 Carlos Tevez anunció su retiro del fútbol profesional



⚠️ A los 38 años, el Apache le puso fin a una carrera repleta de éxitos



⚽️ Su último partido oficial fue hace un año en Boca



📽 Así lo confirmó pic.twitter.com/TBFM8TdO2K — El Gráfico (@elgraficoweb) June 4, 2022

De la misma forma, Carlos Tévez detalló la sensible causa de su alejamiento de Boca Juniors hace casi un año, hasta su retiro este viernes. “Siempre me preguntaban por la razón que dejé de jugar y un día respondí: porque perdí a mi fan número uno (su padre falleció en febrero del 2021). Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí”, confesó el ‘Apache’, con lágrimas en los ojos.

📺 Carlos Tévez (@__CarlitosTevez) explicó por qué se retiró del fútbol en #AnimalesSueltos ⚽️



💬 "Dejé de jugar cuando perdí a mi fan número uno" 😭



Cc @animalesoficial #TevezEnAnimales pic.twitter.com/lBZEul0BTo — América TV (@AmericaTV) June 4, 2022

Finalmente, ya más calmado, ‘Carlitos’ reveló que en sus planes a futuro está convertirse en entrenador. “Estoy entusiasmado con un proyecto que hago con mis hermanos y con el ‘Chapa’ Retegui. Tomé la decisión que voy a dirigir. Estamos trabajando hace cuatro o cinco meses, armando un proyecto bueno e integral. Estoy pensado en eso. Pienso en el trabajo enfocado en el lado humano del jugador, en la parte personal”, sentenció.