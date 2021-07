Cuto Guadalupe: “Lapadula es como Paolo Guerrero, se rompía la cabeza y estaba ahí”

Uno nació en Chincha. El otro a miles de kilómetros, en Turín (Italia). Nunca coincidieron y tampoco jugaron juntos. ¿Qué tienen en común? Su amistad con Christian Cueva. Gracias a “Aladino” y a la tecnología, el último sábado pudieron conocerse. El volante de la selección hizo una videollamada con Luis Guadalupe y ahí también se conectó Gianluca Lapadula.

Esto causó furor en todas las redes sociales luego de que el popular “Cuto” subiera una capturas de pantalla en su cuenta de Instagram.

Por eso, El Bocón conversó con el exfutbolista, quien nos contó un poco más del encuentro con el “Bambino” y la invitación a comer carapulcra con sopa seca. Aquí la nota.

Lucho, pudiste conversar con Gianluca Lapadula. Cuéntanos un poco de ese encuentro...

He podido conversar con Christian (Cueva), siempre nos unió una gran amistad, dándole el aliento que necesita. Ahí aprovechó en llamarlo a Lapadula y pude conocerlo. Hemos pasado un grato momento, poder conversar y también comprometerlo que en algún momento venga acá al restaurante “Cuto 16”. Él ya tiene una idea porque ha visto, por el video, ha visto el video donde le digo “te amo”, le dije “he tenido problemas con mi esposa” en broma. Es un chico muy humilde y lo que quiere es conocer el país.

¿Ya lo invitaste a tu restaurante?

Eso es lo primero que le pedí porque uno entra en confianza, a la “chacota”. No me he equivocado, uno tiene ese don de darse cuenta cuando una persona es humilde, es original.

¿Cómo se dio ese video en el que gritas “Lapadula te amo?

Fue un video espontáneo, estábamos viendo el partido en la zona vip de “Cuto 16”, estábamos perdiendo 2-0, estaba con un grupo de amigos, me preguntaban “¿cómo ves el partido, crees que lo empatemos, lo ganemos?”, y les digo “hay que tener mucha fe”. Y bueno, viene la jugada de Lapadula y fue una felicidad enorme. Es un jugador como en su momento fue Paolo Guerrero, que siempre estaba arriba y no daba la pelota por perdida. Es incómodo para los defensas tenerlo a él en el área, vino ese gol y yo demostré ese cariño.

Además Gianluca es un jugador que ha demostrado mucha humildad...

Eso es lo que uno siempre valora, la entrega, yo me identifico con él porque a pesar de las críticas es perfil bajo, es un jugador que se ha ganado solo el hecho de ser querido por la hinchada, por los compañeros, porque transmite mucha humildad. Eso es lindo porque muestra lo que uno tiene que demostrar. Cuando digo “te amo” yo dije lo que dice la biblia “amaras a tu prójimo”. Esta selección está demostrando que está mas fuerte que nunca y ahora se viene una final. Lo que yo les he dicho es que lo más importante es la entrega.

Y hasta ya se sabe tu frase: “La fe es lo más lindo de la vida”...

Él sabe por Cueva (su frase), ha sido tendencia, imagínate para mi hijo Leonidas verlo y me dice “papá, Lapadula”, “sí es Lapadula”, le respondí. Ha sido una emoción para mí en lo personal, como le dije, no me equivoqué. Me dijo “como ves el partido del lunes” y le dije “eso va a depender de ustedes, la fe que tengan ustedes, la unión del grupo, este partido es la final, hay que verlo como si se acabara el mundo, con esa misma intensidad, disfrutarlo ya que al frente tienes a un rival de mucha jerarquía”.

¿A qué “9″ te hace recordar Lapadula?

Es un “9”, le veo mucho parecido a “Cachete” Zúniga, era un delantero que se movía todo el tiempo, picaba para aquí y por allá, es un delantero que a los defensas nos incomodan, que marca muy bien los espacios porque la selección tiene jugadores de buen pie como Cueva y Yotún. Son esos jugadores que en el campo van a dejar la vida y vas a aplaudir, como Paolo en su momento, se rompía la cabeza, estaba ahí, son guerreros que saben su función en el campo.

