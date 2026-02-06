El “Tigre” Ricardo Gareca se alista con todo para el debut de “La Sustancia de Gareca”, el programa de streaming donde se lo verá en una faceta diferente, luciendo sus conocimientos de fútbol y de la vida misma, desde marzo próximo.

Por ello, el “Tigre” Gareca buscó recargarse de energías y mucha suerte tocando un vestido de novia; tal como lo hizo en las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, y que rompió un maleficio y nos encaminó rumbo a la fiesta del fútbol mundial después de 36 años.

“Dentro de poco sumo una nueva aventura en mi carrera. Y como todo comienzo se necesita un poco de suerte. Muy pronto ‘La Sustancia de Gareca’, el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más”, señala Ricardo Gareca en la promoción que acaba de lanzarse en las redes sociales; donde aparece tocando un vestido de novia.

Ricardo Gareca se suma a las cábalas para el estreno de su nuevo programa digital. (Foto: Captura de YouTube)

En “La Sustancia de Gareca”, el ex técnico de la selección nacional debuta como conductor y recibirá invitados de lujo, tanto nacionales como internacionales.

“La Sustancia” es el nuevo canal peruano de streaming que saldrá al aire en marzo y que podrás seguir desde su canal oficial en YouTube @lasustanciadigital y en todas sus redes sociales.