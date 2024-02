El tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) advirtió que este 2024 será un año “incómodo” para Lewis Hamilton, ya que su equipo, Mercedes, le ocultará información.

Lewis Hamilton “ya no podrá acudir a ciertas reuniones”, porque se le ocultará información ya que en 2025 correrá por Ferrari, recalcó Max Verstappen.

Este paso de Mercedes a Ferrari es quizá el más sorprendente de la historia de la Fórmula 1, toda vez que Lewis Hamilton se traslada a una escudería en que no se avizora grandes mejoras.





Información reservada

Max Verstappen cree que Lewis Hamilton tiene por delante un 2024 incómodo tras anunciar su fichaje por Ferrari para el próximo año. El vigente tricampeón de Fórmula 1 asegura que habrá un momento en el que el británico no pueda acudir a ciertas reuniones y a su vez, no compartirán con él toda la información.





Augurio de Max

El último 1 de febrero, Hamilton y Ferrari anunciaron correrán juntos en 2025, por lo que Max Verstappen adelanta que su máximo rival de 2021 está ante un año complicado, en el que verá cómo el equipo de su vida le oculta información por primera vez.

“Anunciar algo tan grande tan pronto en la temporada, está claro que para el resto del año, va a ser incómodo. Aunque hayan tenido mucho éxito juntos como equipo, no puede estar incluido en todo ya”, ha comentado Verstappen en la presentación oficial del RB20, según publica The West Australian.





Normal en Fórmula 1

“Está claro que tiene una gran relación con todos, sobre todo, con Toto, pero él sabe que en algún momento le dirán que lo sienten, han tenido todo este éxito juntos pero ya no puede estar en ciertas reuniones más. Es algo normal en Fórmula 1, probablemente, algo extraño, pero es lo suficientemente profesional para lidiar con ello”, ha insistido.





Irán por todo

Verstappen tiene claro que, aunque ambas partes sepan que no van a seguir juntos tras 2024, lo darán todo hasta el GP de Abu Dabi para acabar de la mejor manera posible esta etapa.

“Habrá un punto en el que ya no puedan compartir ciertas cosas, pero una vez que esté sentado en el coche, el equipo va a ir con todo. En el futuro, si el coche es rápido, estaría ilusionado de luchar contra Lewis. En este momento, estoy muy feliz aquí y no me veo a mí mismo yéndome del equipo”, ha explicado Verstappen para concluir.





