A los 26 años dejó de existir Arón Torres, ex jugador de Sport Boys. El club deportivo anunció en sus redes sociales el lamentable fallecimiento, quien vistió la camiseta ‘rosada’ entre los años 2017 y 2018.

El mensaje publicado por el equipo de Callao expresó: “Nos entristece profundamente el sensible fallecimiento de nuestro exjugador Arón Torres, quien fue parte fundamental de ‘El Primer Campeón’ en el ascenso de 2017 y durante la temporada 2018. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia”.

En una entrevista otorgada a DIRECTV en agosto del año pasado, Arón Torres compartió detalles sobre su enfermedad:

“Hace dos años, mientras estaba en Deportivo Municipal, me diagnosticaron hipertensión que heredé de mi madre y la estuve tratando luego en el año que estuve en Chavelines, todo tranquilo. Este año en Comercio no seguí medicándome correctamente. No sentía nada en particular. Hace dos meses, durante un partido de reserva, comencé a sentirme mareado y acudí rápidamente al hospital, lo cual resultó en una sorpresa impactante”, declaró.

En ese momento, Arón Torres reveló la urgente necesidad de un trasplante de riñón, ya que de lo contrario, su situación podría complicarse y se vería obligado a abandonar el fútbol:

“Me están haciendo diálisis tres veces por semana, con cada sesión que dura de 3 a 4 horas. Regreso a mi domicilio alrededor de las 3 o 4 de la mañana. Mis riñones están seriamente afectados y el médico me advirtió que si no consigo un trasplante, probablemente tendré que retirarme del fútbol”, continuó.