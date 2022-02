¡Fuertes declaraciones! La Selección Peruana se enfrentó al equipo de Ecuador este último martes 1 de febrero, para seguir luchando su clasificación al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, Gustavo Alfaro, el entrenador del plantel contrincante, señaló un detalle que habría sucedido fuera de la cancha, que influyó para que Edison Flores empatara el partido.

El exentrenador de Boca Juniors, sin decir el nombre, culpó al utilero de la selección de Ecuador, quien había olvidado en el vestuario la camiseta de Diego Palacios, jugador que no pudo ingresar “a tiempo” por el lesionado Ayrton Preciado, dejando a su equipo con 10 jugadores y en desventaja para el gol de ‘Orejitas’.

“No creo que nos haya faltado concentración, hubo un detalle allí en el momento que Ayrton Preciado se lesionó, yo quería ponerlo al ‘Chicky’ Palacios, pero desapareció la camiseta. No estaba la camiseta, por eso no pudimos hacer el cambio. Cuando nos traen la camiseta el árbitro ya había puesto en movimiento la pelota”, dijo bastante molesto.

“Nos faltaba jugador y es allí que viene la jugada, por eso digo que es la fatalidad, el hecho de que son detalles y errores que no podemos cometer. Había mucho en juego y el equipo había hecho un gran partido. Nunca se debió cometer ese error”, agregó el DT de Ecuador.

Gustavo Alfaro culpa a su porio utilero de gol de Flores (Video: YouTube)

Edison Flores impone el empate con Ecuador

La selección peruana no tenía su mejor desenvolvimiento en el partido ante Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero consiguió llegar al empate parcial. Tras una serie de rebotes en el área de la ‘Tri’, Edison Flores apareció para imponerse en la vía aérea, anotó de cabeza y desató la alegría de los hinchas en el Estadio Nacional.

La acción nació dentro del área del cuadro norteño, por la derecha, luego de la proyección de Luis Advíncula. El lateral avanzó con mucha velocidad e intentó combinar con Alex Valera, aunque el delantero no pudo controlar con comodidad, dado que Piero Hincapié se acercó de inmediato, para tratar de desplazarlo con el cuerpo.

