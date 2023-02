Terrible. Este último domingo se llevó a cabo el clásico del fútbol peruano entre los equipo Alianza Lima y Universitario de Deportes, con lo cual el equipo ‘blanquiazul’ se coronó como el ganador con un 2-1 frente al equipo ‘merengue’. Sin embargo, esto se habría visto opacado debido a un video que se ha vuelto viral en redes sociales, donde Hernán Barcos es víctima de acoso por parte de los hinchas cremas.

A través de Twitter, cientos de usuarios comenzaron a compartir un clip donde se logra ver a un sujeto, no solo abucheando al futbolista cuando se disponía salir al campo, sino también escupiéndole desde las gradas.

“Fíjense en el momento que sale Hernán Barcos al campo y al tipo de la izquierda en la reja, para mi lo escupe y no una, sino dos veces. ¿Sobre este acto qué podemos decir? Alianza Lima debe pronunciarse”, escribió un hincha aliancista como descripción del video.

No obstante, todo no quedó ahí, ya que Giuli Cunha, esposa del delantero blanquiazul no dudó en pronunciarse al respecto totalmente indignada. “Eso si es una vergüenza, falta de educación y respeto”, escribió en sus redes sociales, compartiendo también el video.

Eso si es una vergüenza, falta de educación y respeto. https://t.co/TMM8LhU8S9 — Giuli (@CunhaGiuli) February 21, 2023

