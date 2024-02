El DT de Perú, Jorge Fossati, se pronunció por el caso del defensa Oliver Sonne, quien hasta la fecha no ha debutado con la blanquirroja.

En una entrevista para Willax, Fossati señaló que “Oliver juega por la derecha, no es precisamente el caso donde a Perú le falte alguien con jerarquía demostrada” .

Sin embargo, Fossati no dejó claro si convocaria a Sonne para que sume partidos oficiales a fin de evitar que pueda ser llamado por la selección de Dinamarca.

“No voy a desperdiciar dos partidos de Perú para asegurar a alguien . Si le veo un lugar, lo voy a traer, esa es la idea. Inclusive, por más que no lo necesite en su posición original” , señaló el uruguayo.

Fossati encara a Eddie Fleischman

Jorge Fossati encaró con evidente molestia al periodista Eddie Fleischman por un comentario que le incomodó demasiado.

A Fossati no le gustó que Fleischman diera a entender que él es un cobarde. Esto por haber preferido jugar contra Nicaragua y República Dominicana, que con Italia y Guatemala.

“Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cagón. Yo no soy cagón, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo”, afirmó Fossati a Willax TV.

“Eso no fue para usted, eso no fue para usted”, replicó Eddie. Sin embargo, Fossati reiteró su molestia por el comentario del comunicador.

“Si usted piensa que puede decirle a cualquier persona que es un cagón o que arrugó y no es ofensivo, entonces estamos en otra sintonía, amigo. Usted ya argumentó su posición como una hora y ahora cuando yo quiero, no me deja”, contestó Fossati.