Un día después de perder la Copa América, Neymar Jr sorprendió a propios y extraños al dedicarle un emotivo mensaje a su amigo y rival Leo Messi en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el crack del PSG señaló que se encuentra dolido por la derrota de la “Canarinha”, pero está feliz por su amigo Leo.

“Perder me duele, me duele... es algo con lo que todavía no he aprendido a convivir... Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar. Mi amigo y hermano Messi. Estaba triste pero le dije: “FDP me ganaste””, expresó Ney en un inicio.

“Estoy triste muy triste por haber perdido, ¡pero este chico es increíble! Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. Odio perder pero disfruta tu título, hermano. El fútbol esperaba este momento”, añadió.

La ‘pulga’ finalmente obtuvo un título con el seleccionado argentino mientras que ‘Ney’ se quedó con las ganas de levantar el trofeo por segunda ocasión consecutiva.

