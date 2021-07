La periodista Magaly Medina dio una fuerte respuesta a los reclamos que Yahaira Plasencia le hizo a través de un live de Instagram. La noche del jueves 8 de julio, durante el programa “Magaly TV La firme”, la ‘urraca’ afirmó que la salsera le es “indiferente” porque no la conoce y la crítica es parte de su trabajo.

“No me caes ni bien ni mal, te respondo, ni bien ni mal, me eres indiferente. Mi labor aquí es criticar, soy una periodista que critica, una comunicadora que critica, que comenta. Es cierto, de mí no vas a escuchar muchos elogios ni para ti ni para nadie, porque generalmente soy bastante exigente, entonces exijo el doble porque a mí en la vida se me exigió el doble y yo conmigo soy sumamente exigente”, afirmó la ‘urraca’.

La periodista recordó que también ha tenido buenos comentarios para Yahaira Plasencia: “Sí le hemos dicho cosas bonitas, por ejemplo cuando estuvo regia, que no tenía nada de celulitis, que se veía con una cintura espectacular, un trasero de fotografía, hemos dicho qué bien se ve la Yaha, se ve espectacular. ¡Y eso no lo reconocen! Para que yo te diga eso, tienes que reconocerlo, celebrarlo por lo menos”.

Tras observar las declaraciones de Yahaira Plasencia -en las que reclama que se le asocie siempre a Jefferson Farfán- Magaly Medina le recordó que se hizo famosa por la relación con la ‘foquita’:

“La gente sabe, y lo he visto y creo que el respeto que se me tiene y la credibilidad que tengo es justamente porque la gente sabe, el público sabe exactamente que yo no me la pasé saltando de cama en cama para llegar a donde estoy, que no le debo nada el llegar aquí, yo no le debo haber pasado por una cama ni por un hombre, le debo solamente a lo que tengo que ofrecer, a mi profesionalismo y algún talento tendré que me llevó hasta acá, algo tendré que el público se conectó conmigo la primera vez que me puse frente a una cámara de televisión”, explicó.

La periodista aseguró que si la situación de Yahaira Plasencia fuera distinta, la aplaudiría: “Si ella por sí misma se hubiera puesto su orquesta, hubiera llegado hasta donde está por ella misma, bacán, te aplaudo, me paro acá y te aplaudo cuando pases. Pero no ha sido así, Yahaira, tu nombre siempre ha estado asociado a Jefferson Farfán”.

