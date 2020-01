​Raúl Ruidíaz finalmente dijo la verdad sobre su gol ante Brasil

Era un secreto a voces e incluso en un primer momento el propio delantero lo negó, pero ya no más. El jugador nacional Raúl Ruidíaz aceptó que su gol histórico ante Brasil y que le dio la clasificación a la selección peruana a los cuartos de final de la Copa América Centenario fue con la mano.

Luego de que la selección peruana arribó a nuestro país el delantero crema fue sincero. Al ser consultado sobre si seguía asegurando que su gol fue con el muslo, Raúl Ruidíaz aceptó que no dijo que fue con la mano por temor a que le quiten los puntos a Perú y la clasificación en Copa América Centenario. No dijo la verdad por miedo.

“Fue en su momento, no quería que me digan que no pasamos, que pasó Brasil, fue algo de momento”, declaró Raúl Ruidíaz

“Fue la única opción. Más que picardía fue la única opción que tenía para anotar y como sea tenía que entrar esa bola casi en los últimos minutos, fue el último recurso, algo de momento, y en ningún momento pensé meterla con la mano”, aseveró el delantero de Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz

Como se recuerda, al finalizar el partido en que Perú logró la clasificación, Raúl Ruidíaz fue consultado por su gol y dijo que lo había hecho con el muslo. En la polémica jugada del partido, 'La Pulga' Ruidíaz recibió un buen pase de Andy Polo e introdujo la pelota con la mano lo que desató el reclamo de los brasileños, sobretodo del arquero Alisson, sin embargo el árbitro uruguayo Cunha, tras varios minutos de deliberación, decidió convalidar el gol.





