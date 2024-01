Tras el despido de José Mourinho como DT de la Roma, el ídolo romano y ex jugador de Boca Juniors Daniele De Rossi asumió la dirección como entrenador de La Loba.

El portugués Mourinho se fue tras una serie de malos resultados. Roma logró solo cuatro puntos en sus últimos cinco partidos ligueros de la Serie A y fue eliminada de la Coppa Italia la semana pasada, tras caer por 1-0 ante su clásico rival capitalino, Lazio.

El histórico Fabio Capello apuntó contra la familia estadounidense que domina al club por el despido de The Special One, mientras Daniele De Rossi le agradeció a los dueños por su nombramiento.





Caída de Mou

El portugués José Mourinho fue despedido de la Roma, donde juegan los campeones del mundo Paulo Dybala y Leandro Paredes. En su lugar, asumirá nada menos que el ídolo romano y exjugador de Boca Daniele De Rossi.

La Roma venía mal en la Serie A (novena a 22 puntos del líder Inter) y se quedó sin Coppa Italia, aunque se mantiene en la lucha por la Europa League: jugará 16vos de final ante Feyenoord (del peruano López) de Países Bajos.





The Special One

Con Mourinho el elenco capitalino volvió a gritar campeón luego de 14 años, cuando obtuvo la Conference League europea en 2022. Al año siguiente, además, fueron subcampeones de la Europa League.

"Nos gustaría agradecer a José en nombre de todos nosotros en la AS Roma por su pasión y esfuerzos desde su llegada al club", dijeron Dan y su hijo y vicepresidente del club, Ryan Friedkin, en un comunicado. "Siempre tendremos grandes recuerdos de su paso por la Roma, pero creemos que un cambio inmediato es lo mejor para el club. Le deseamos a José y sus asistentes todo lo mejor en sus proyectos futuros", indicaron.





Llega De Rossi

Al rato del despido de Mourinho fue anunciado De Rossi como entrenador del equipo hasta fines de junio de este año. “Me gustaría agradecer a la familia Friedkin por haberme confiado la responsabilidad de la dirección técnica de la Roma. Por mi parte, no conozco otro camino que el de la aplicación, el sacrificio diario y la necesidad de dar todo lo que tengo dentro para afrontar los retos que nos están esperando de aquí al final de la temporada”, agradeció con nombres propios el ex Boca Juniors.

Daniele viene de DT del Spal en la Serie B, con mala marca: 3 triunfos, 6 empates y 8 caídas.





Capello alza la voz

Por su parte, el italiano Fabio Capello, emblemático exentrenador de la Roma, cargó contra la directiva del club por el despido de Mourinho. “Creo que estas sociedades americanas trabajan sin respetar a las personas con las que colaboran. Lo vimos en Milán con Paolo Maldini y ahora en Trigoria (ciudad deportiva del Roma) con Mourinho”, declaró en Sky Sports Italia.

“Que algo no estaba funcionando en su relación quedó claro por el hecho de que no respondieron a su voluntad de continuar. No han tenido respeto y estamos hablando de uno de los entrenadores más importantes de la historia”, añadió.

Capello también aconsejó al nuevo DT romano: "A De Rossi le recomiendo que estudie lo que ha hecho Mourinho hasta ahora e intente introducir algunas pequeñas variaciones sin revolucionar. De lo contrario, se enfrentará a un grupo del vestuario que no te seguirá. Será difícil y conociendo el ambiente romano, tienes que demostrar lo que vales".





