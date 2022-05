¿Alguna vez te has tomado la molestia de limipiar la goma de tu lavadora? Si la respuesta es no, talvez deberías empezar a prestarle mayor atención a este elemento de tu electrodoméstico, pues puede llegar a acumular suciedad y gérmenes. No mantener una higiene adecuada de esta zona del aparato que usamos para lavar la ropa podría afectar incluso a tus prendas, con la aparición de moho y malos olores.

Desde la empresa de servicios de limpieza y mantenimiento Innova, ofrecen una serie de sencillos trucos caseros para que puedas mantener la goma de tu lavadora en perfectas condiciones. A continuación te revelaremos uno a uno los métodos para mantener una higiene adecuada de tu lavadora.

Cómo limpiar la goma de la lavadora

Es importante lavar la goma en profundidad, por lo que mezclando lejía con abundante agua en un recipiente y después aplicándola en la zona con un paño durante aproximadamente 45 minutos como mínimo, lograrás eliminar por completo cualquier mancha de moho o suciedad que pudiese haber.

Otro de los productos eficaces para quitar la suciedad o moho de la goma de la lavadora son los quitagrasas, pues pulverizándolos en la parte interior de la goma y dejándolos aplicar por cerca de unos 5 minutos, las manchas más complicadas desaparecerán como por arte de magia.

También puedes usar el lavavajillas. Basta con jalar de los bordes de la goma, pero sin quitarla por completo y frotarla con una esponja impregnada del detergente. Para acabar el proceso, quita los restos del producto con agua y deja la puerta abierta durante un tiempo.

Lo ideal es hacer una limpieza de la goma de la lavadora una vez al mes. (Foto: Pexels)

Método naturales para limpiar la goma de la lavadora

Hay muchas personas que prefieren usar métodos más naturales, sin necesidad de implicar ningún químico de por medio.

Para ello, mezcla 3 litros de agua, un cuarto de taza de zumo de limón y una taza de agua oxigenada y pulveriza la goma con la mezcla mientras frotas con un paño o esponja y, para dejarla perfecta, seca con un paño limpio.

Otra de las grandes interrogantes que surgen es cada cuánto tiempo tienes que limpiar la goma de la lavadora. Lo ideal sería que hicieses una limpieza en profundidad una vez al mes, pues esta zona se ensucia con cada lavado. Realmente es desagradable la suciedad que se acumula en esta parte de la lavadora.

