¿Alguna vez has aplicado un tinte para el cabello y has terminado manchando una de tus prendas? ¿Un accidente en la peluquería ha terminado arruinando tu blusa favorita? Si creías que no se podía quitar las manchas de tinte para cabello en la ropa, hoy descubrirás que no es así.

MÁS | Trucos caseros para lavar peluches en la lavadora sin que se maltraten

Afortunadamente, existen varios trucos caseros para quitar manchas de tinte para el cabello pelo en la ropa que salvarán tu ropa manchada. Son bastante eficaces, y no tendrás que volver a preocuparte de las manchas de tinte de pelo en la ropa. Ahora te contamos cómo quitar manchas de tinte del pelo.

Trucos caseros para quitar manchas de tinte para cabello en la ropa

1. Alcohol

Es un producto perfecto para para eliminar las manchas de tinte de cabello en la ropa, pero es efectivo cuando la mancha está fresca. Solo tienes que impregnar un algodón con un poco de alcohol y frotarlo sobre la mancha hasta que salga. Luego, lava la prenda de vestir de manera habitual.

2. Lejía

La lejía es otro producto bastante útil para eliminar manchas de tinte de cabello en la ropa, pero no podrás utilizarla en telas delicadas. Tampoco en prendas de colores oscuros, pues dañaría el tejido.

Solo te servirá para prendas de tela fuerte y de tonos claros. Solo tienes que diluir 50 ml de lejía en 1,5 l de agua y remojar la prenda en esta mezcla durante 20 minutos. Luego, enjuaga y lava la ropa.

La lejía es otro producto bastante útil para eliminar manchas de tinte para cabello en la ropa. (Foto: Pexels)

3. Vinagre blanco

Para quitar manchas de tinte para el cabello en la ropa con vinagre debes mezclar agua y vinagre blanco a partes iguales. Remoja con esta mezcla la zona de la prenda donde se encuentre la mancha y, con la ayuda de un cepillo de dientes o tus manos con guantes de látex, frota hasta que desaparezca.

4. Amoniaco

De todos los hacks para quitar manchas de tinte de cabello en la ropa, este es el mejor para aplicar sobre telas delicadas. Solo tienes que mezclar en un recipiente amplio 1 l de agua tibia, 20 ml de amoniaco y 20 ml de detergente líquido.

Coloca la prenda manchada en esta mezcla y déjala en remojo unos 20 minutos. Luego , frota la mancha con cuidado hasta que desaparezca con la ayuda de un cepillo suave o tus manos.

5. Laca de cabello

La laca de cabello es más efectiva cuando las manchas de tinte de pelo en la ropa son recientes. Para usar este producto, aplica una buena cantidad sobre la mancha y frota con una esponja o cepillo suave. Cuando desaparezca, lava la prenda.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo limpiar un refrigerador correctamente? Estos son los pasos a seguir (Video: Consumer Reports)