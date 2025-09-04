Después de hundir en el Caribe a una embarcación con drogas procedente de Venezuela y matar a sus 11 ocupantes, Estados Unidos advirtió que realizará, por aire y mar, más operaciones militares contra cárteles del narcotráfico en la región y advirtió que Nicolás Maduro debería estar preocupado.

Al respecto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfatizó que las fuerzas estadounidenses cuentan con “activos en el aire, en el mar, en buques”, y subrayó que la misión es prioritaria para la seguridad nacional.

“No nos detendremos con este bombardeo. Cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino”, recalcó el jefe del Pentágono en la línea de aniquilar a los narcotraficantes.

Identificados

Según Hegseth, Estados Unidos tenía identificadas a las personas que viajaban a bordo de la embarcación atacada, a quienes vinculó con el “Tren de Aragua”, una organización designada por Washington como grupo terrorista.

El secretario de Defensa indicó que la organización intenta “envenenar el país con drogas” y aseguró que los fallecidos estaban involucrados en actividades de narcotráfico.

Maduro

“La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, quien dirige, efectivamente, es el cabecilla de un narcoestado, no fue elegido realmente y está acusado por Estados Unidos con una recompensa de 50 millones de dólares”, afirmó Hegseth.

“Sabemos que está involucrado en actividades de narcotráfico que han afectado directamente al pueblo estadounidense (...) Lo que tenemos en el Caribe es una muestra clara de poderío militar”.

Opositora

Tras la operación de Estados Unidos en el Caribe, la lideresa opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso.

“Cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores (...) Por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”, subrayó.