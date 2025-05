Miles de personas empezaron a despedir al expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien por su austeridad acuñó el título de “el presidente más pobre del mundo”, tras su muerte el martes a los 89 años por un cáncer generalizado.

MÁS INFORMACIÓN : Brasil exportó corrupción con Odebrecht e importó impunidad con asilo a Nadine Heredia

Tras la cumbre China-Celac en Pekín, los presidentes de Brasil, Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric, llegarán a despedir a su amigo uruguayo Mujica.

Mujica, exguerrillero tupamaro que convertido en socialdemócrata gobernó Uruguay de 2010 a 2015, falleció en su chacra en las afueras de Montevideo.

Duelo nacional

Hasta mañana viernes, el país estará bajo duelo nacional, con la bandera de Uruguay a media asta en todos los edificios públicos en tributo a la “filosofía humanista” de Mujica, según decreto de la Presidencia.

Ayer, el cortejo fúnebre estuvo integrado por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, heredero político de Mujica, y ministros de su gabinete, al lado de Lucía Topolansky, la viuda.

Aplausos

Hubo aplausos del pueblo uruguayo al paso de la carroza que transportó el féretro con los restos de Mujica en procesión sobre un carruaje tirado por seis caballos por calles de Montevideo hacia el Congreso, donde la gente llega a una capilla ardiente.

Hoy seguirá el homenaje del pueblo en el Congreso.

Perra fiel

En una sesión íntima este viernes, Mujica será cremado y luego enterrado en su chacra, cerca de donde yace el cuerpo de amada y fiel su perra, Manuela, tal como pidió en vida.

“Cuando me muera, me van a quemar y me van a enterrar ahí“, sentenció Mujica en su momento.