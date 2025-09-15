Ante una multitud, con presencia de peruanos, que lo aclamaron en la Plaza de San Pedro al cumplir 70 años, el papa León XIV agradeció los rezos de los fieles por su cumpleaños.

MÁS INFORMACIÓN : En comunidad nativa envejecen más lento que en otras partes del mundo

León XIV se mostró contento y dio gracias a quienes han rezado por él en su cumpleaños.

La multitud respondió con cariño ante la presencia del papa ante los fieles.

Agradece

“Parece que lo sabéis: hoy cumplo 70 años. Doy gracias al Señor, a mis padres y a todos los que se han acordado de mí en la oración. Muchas gracias a todos”, exclamó ayer al final del Ángelus.

Cientos de pancartas ondearon en la plaza, así como banderas, como la del Perú, su segunda patria, y el sonido de los aplausos se unió al de las bandas que tocaron música en su honor.

Peruanos

Entre la multitud destacó una comitiva de fieles peruanos con una inmensa banderola de Monsefú-Chiclayo.

“Soy, obviamente, estadounidense, y me siento muy estadounidense, pero también amo mucho al Perú, al pueblo peruano, por lo que eso es parte de lo que soy. La mitad de mi vida ministerial la pasé en Perú, por lo que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí”, declaró el sumo pontífice a la periodista Elise Ann Allen, corresponsal en Roma para el medio Crux.

Habla y torta

El papa también habló de Ucrania, la polarización en el mundo y “la creciente brecha salarial” entre trabajadores y directivos, que lamentó.

Además, a través de su cuenta de Instagram, el santo padre compartió una foto en la que se le ve con la torta por su onomástico.

TE PUEDE INTERESAR



