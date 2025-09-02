Al menos 812 personas murieron y tres mil resultaron heridas en un terremoto de 6 grados de magnitud en la escala de Richter que sacudió el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán.

Afganistán, que se ubica en una zona altamente sísmica, ha sufrido este terremoto que arrasó con aldeas y cientos de muertos bajo los escombros. El sismo azotó la accidentada provincia de Kunar a las 23:47 del domingo y tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar.

El papa León XIV rezó por todos los afectados por esta tragedia y expresó su solidaridad tras el terremoto en Afganistán.

“Superficial”

La profundidad fue de solo 8 kilómetros. Los sismos menos profundos suelen causar mayores daños.

Un sismo de magnitud 4,5 se registró 20 minutos después en la misma provincia y luego otra réplica de 5,2.

Víctimas

Las víctimas y la destrucción afectaron al menos a cinco provincias de Afganistán y también se sintieron temblores en Pakistán e India.

“El número de víctimas y heridos es alto, pero como la zona es de difícil acceso, nuestros equipos siguen en el lugar”, declaró el portavoz del Ministerio de Salud, Sharafat Zaman.

Eso mientras los rescatistas estaban peinando los escombros de las casas en busca de supervivientes y más cadáveres en las aldeas afectadas en la zona rural afgana. casas.

Zona rurales

En las áreas rurales, como la más afectada en este sismo, la mayoría de la población vive en casas construidas con ladrillos de barro y paja o piedras sin refuerzo.

Muchas de las víctimas del sismo son refugiados que retornaron recientemente de Pakistán e Irán, informaron las autoridades del gobierno talibán.