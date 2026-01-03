Celebran. Los venezolanos en el Perú se concentraron la mañana de hoy en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima tras el anuncio del presidente de Donald Trump de la captura del dictador Nicolás Maduro.

Luego de que el presidente de Estados Unidos atacara con bombardeos a Venezuela y anunciara la captura de Nicolás Maduro, los venezolanos se congregaron afuera de la embajada en Perú. Sus rostros eran de júbilo y celebración: para muchos, era un momento que esperaban por décadas. Algunos, incluso, piensan ya en regresar a su tierra de la que se vieron obligados a salir casi huyendo por la crisis económica y política que se vivía.

Con banderas venezolanas, cornetas y parlantes, decenas de venezolanos empezaron a llegar desde muy temprano a los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima para celebrar la caída del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Venezolanos en Lima celebran con cantos y bailes la captura de Nicolás Maduro ocurrida la madrugada de hoy sábado 3 de enero de 2026. FOTO: GEC

“Estoy emocionado, estoy feliz. Son sentimientos encontrados porque si bien es cierto la situación en Venezuela aún no está estable del todo porque recién están pasando estas cosas, pero estoy feliz. Sé que vendrán momentos mejores. Llegó el momento de decir Venezuela es libre, acabamos con esta narcodictadura”, declaró un venezolano en los exteriores de la embajada de Venezuela en Lima que lleva ocho años radicando en nuestro país

Familias enteras van llegando a la sede de la embajada venezolana para celebrar el fin del régimen chavista que llegó al poder hace 25 años con Hugo Chávez, y continuó con Nicolás Maduro.

Muchos venezolanos lloraron de emoción al enterarse de la noticia. “Esto lo tenemos esperando hace 25 años. Hemos sufrido demasiado. Que el mundo sepa lo que hemos sufrido”, dijo entre lágrimas una ciudadana venezolana.