Confirmación de que más les interesa seguir con sus vidas normales, antes que la “defensa de la patria”, el 47 % de los ciudadanos de la Unión Europea (UE) rechaza acudir a la guerra en caso que sus países se vean implicados en un conflicto armado, especialmente los italianos (78%), austriacos (62%), alemanes (57%) y españoles (53%).

Hasta los rusos, mientras Rusia invade a Ucrania, evaden acudir a la llamada de sus naciones para combatir en una guerra.

A diferencia de lo que ha ocurrido en las Primera y Segunda Guerra Mundial, la gente prefiere evitar combatir por la patria en una guerra.





Baja intención

En Europa, el estallido de los últimos conflictos armados parece haber hecho mella en la intención de los ciudadanos de defender a sus países, según deduce la Asociación Internacional Gallup de los resultados de una encuesta de más de 46,000 entrevistas realizadas en 45 países. De hecho, solo un tercio de los habitantes de los países comunitarios (el 32 %) se muestran dispuestos a luchar por su patria, mientras que el resto no sabe o no responde.





Envueltos en guerra

"Los grandes países europeos se mantienen asentados en las bases de respeto, paz y diplomacia que forjaron la Unión Europea. Su ciudadanía evita (...) cualquier tinte belicista, aunque sea la de afirmar en una encuesta si están dispuestos a ir a la lucha en caso de que su país se vea envuelto en una guerra", explicó en un comunicado Luis Hernández Cardona, vicepresidente de la Asociación Internacional Gallup.





Poca disposición en Rusia

Además, un tercio de los rusos estarían dispuestos a luchar por su país (27 puntos menos que hace diez años), frente a un 62% de los ucranianos. "La evolución del conflicto en Ucrania, las incursiones en suelo ruso o las movilizaciones obligatorias para ir al frente de los jóvenes en Rusia podrían explicar el descenso tan abrupto, respecto a hace diez años, del porcentaje de ciudadanos rusos que se muestran dispuestos a ir a luchar por su país", indicó Hernández Cardona.





Guerra en Ucrania

En Rusia, el 20 % de la población afirma que no está dispuesta a luchar, y el resto no sabe o no responde. Y la guerra en Ucrania, provocada por la invasión rusa de febrero de 2022, podría explicar que “en países europeos como Italia, Austria, Alemania o España se imponga el rechazo a luchar por su país”, añade Hernández Cardona.

En conjunto, uno de cada dos entrevistados en todos los países (el 5 2%), estaría dispuesto a luchar por su país si hubiera una guerra que le involucrase, un descenso "considerable" respecto al mismo estudio de hace diez años.





Voluntad para luchar

No obstante, existen diferencias entre hombres y mujeres: el 59 % de ellos muestran voluntad para luchar por el país, frente al 45 % de ellas. Por edades, los más jóvenes muestran mayor compromiso con la defensa en caso de conflicto armado.

Por continentes, son los ciudadanos del oeste asiático quienes encabezan la voluntad de defender a su país en caso necesario (77 %), seguidos de los habitantes de la India (76 %) y de Oriente Medio (73 %). El 41 % de los estadounidenses estarían dispuestos.

Los ciudadanos de Armenia (96 %), Arabia Saudí (94 %) y Azerbaiyán (88 %) son los más dispuestos en defender su país en caso de guerra.





