La cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares por su “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con lo que superó al mexicano Luis Miguel, reportó el jueves el medio especializado Billboard.

La barranquillera vendió 3,3 millones de boletos en 86 espectáculos, según datos que obtuvo Billboard Boxscore, con lo que superó las 2,9 millones de entradas por 409,5 millones de dólares que había

La artista obtuvo el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 11 de diciembre pasado, cuando ya había alcanzado los 410,3 millones de dólares en ingresos, precisa el reporte.

Shakira también superó los ingresos del tour de Bad Bunny en 2022, cuando el puertorriqueño recaudó 314,1 millones de dólares el vender 1,9 millones de entradas, seguido por Karol G, quien ingresó 313,3 millones de dólares por 2,3 millones de boletos en su gira “Mañana Será Bonito” de 2023 a 2024.

Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.

Fuente: Agencia EFE