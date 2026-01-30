Poképark, el primer parque temático dedicado a la franquicia Pokémon, abrió en forma limitada para algunos visitantes seleccionados en la región real de Kanto, en Tokio, Japón.

Se hace honor a los primeros títulos de la franquicia (Pokémon Rojo y Verde), que se desarrollan en una región ficticia de Kanto, en la que en la vida real también está el parque de atracciones Yomiuriland.

Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Venusaur, Blastoise y sus evoluciones están ahí para el disfrute de los fanáticos de los pokémones.

Gran extensión

PokéPark KANTO es un nuevo parque temático inmersivo de Pokémon que abrirá el 5 de febrero de 2026 en el recinto Yomiuriland en Tokio, Japón.

Con una extensión de 26,000 metros cuadrados, ofrecerá un “Bosque Pokémon” con más de 600 criaturas y una zona urbana (Sedge Town) para entrenadores. El parque, diseñado como un ecosistema vivo, busca recrear la región de Kanto para una experiencia inmersiva total.