Una mujer de la tercera edad ha abierto el debate acerca de si los abuelos deben cobrar una tarifa monetaria por cuidar a los nietos, cuando el padre o madre (o sea, su hijo o hija) debe trabajar o simplemente salir de la casa.

Según informó el medio New Zealand Herald, la abuelita australiana compartió su historia en un foro de Reddit. Ella decidió cobrarle una remuneración a su hija por cuidar de su nieto.

“Mi hija tiene 29 años y él, uno. Ella volverá pronto al trabajo, su jornada es de cinco días semanales, unas siete horas diarias y me ha pedido si puedo cuidar al pequeño dos o tres días”.

Comentó que estaba feliz de pasar tiempo con su nieto, pero que ella necesita también apoyo económico.

“Por supuesto, que estoy encantada de pasar tiempo con mi nieto, pero le he explicado que necesito que me pague 12 dólares australianos -unos 10 euros- la hora”.

Su hija habría entendido la situación, pero accedió a pagarle solo pagarle unos ocho euros porque afirma su salario no le alcanza. La abuela fue tajante: señaló que ella no es guardería y tiene una vida propia que atender.

“No soy una guardería, tengo mi vida (...) Trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo cuando trabajo desde casa, y si voy a renunciar a ese tiempo, entonces necesito dinero para reemplazar el tiempo que estoy renunciando a mi trabajo. Porque cuando trabajo en casa no puedo trabajar y cuidar al niño al mismo tiempo. Me ha contestado que solo serán dos o tres días a la semana, que los padres de su marido harán lo propio, y que me dará comida”.

Quiero a mi nieto, pero como he comentado anteriormente, no soy una guardería”.

