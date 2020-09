En Brasil, un abuelito quiso festejar sus 92 años de edad con la temática del “Chavo del Ocho”, interpretado por el recordado cómico mexicano, Roberto Gómez Bolaños.

La familia del anciano le dio gusto e hizo una fiesta donde él se vistió como el “Chavo del Ocho”. El bello momento quedó registrado en fotografías y compartida en las redes por su nieta.

Para parecerse al “Chavo del Ocho”, el hombre de avanzada edad se puso un polo a rayas, un pantalón corto y un gorrito como del personaje de la vecindad.

“Se puso de humor, se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho”, comentó una de sus nietas a medios locales.

La reunión la hicieron en plena pandemia del coronavirus o Covid-19, sin embargo estuvo organizada con todos los protocolos establecidos y respetando la distancia social.

