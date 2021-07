Un albañil protagonizó un tierno momento que fue registrado en imágenes. Él le pidió la mano a su amada pese a la difícil situación económica que vive. El video se ha viralizado.

Uno de sus amigos que lo apoyó, captó el momento y contó lo que le dijo antes de proponerle matrimonio a su novia. “Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo dinero para hacerlo”.

Para la romántica petición, este amigo apoyó al albañil con marichis, flores y hasta llevó a la prometida hasta la obra de trabajo para que se concretara el especial momento.

El amigo lo hizo porque recordó que este albañil también lo apoyó cuando pasaba por una crisis económica.

En el video se observa como el albañil conmovido y con lágrimas se inca para abrir una pequeña cajita, la cual contenía el anillo de compromiso.

La novia le aceptó la pedida de mano y posteriormente se abrazaron y besaron.

VIDEOS RECOMENDADOS

“Si quieren bloquearme todos”: Samuel Suárez niega querer ser amigo de famosos | OJO

TE PUEDE INTERESAR