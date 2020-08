Una conmovedora situación protagonizó un albañil en Argentina. El hombre ofreció su trabajo a cambio de una computadora para que su hija pueda seguir estudiando a través de las clases virtuales, modalidad en tiempos del coronavirus o Covid-19.

Juan Nieva, quien vive en Córdoba, decidió ayudar a su hija de 15 años edad y solo encontró el ofrecer su trabajo para ayudarla y así pueda seguir educándose.

“Creo que todo padre o madre quiere sacarle una sonrisa a su hija el día que cumple 15 años. Me propuse de ofrecer mi mano de obra por lo que ella pidió que es una tablet o una notebook. Es lo que está a mi alcance”, contó el albañil.

Actualmente, los hijos de Juan Nieva se turnan el celular para poder estudiar y así cumplir con todas las tareas.

“Está a mi alcance ofrecer mi mano de obra. Si no tienen el dinero pero sí una tarjeta para que le puedan sacar algo a mi hija, yo les hago el trabajo… No quiero que me lo regalen, que sea como un trueque. Yo estoy dispuesto a intercambiar un regalo para mi hija y pongo la mano de obra”, agregó.

