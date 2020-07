Con la intención de deshacerse de objetos inservibles, una mujer quemó un colchón sin saber que su hijo había escondido allí los ahorros de su vida.

Fueron en total 9 mil soles que el joven había guardado en el interior del colchón, producto de la venta de algunos animales de corral.

“Esta haciendo limpieza y barriendo. Había papeles, ropa vieja, y el colchón como era viejo para quemarlo... Allí ha estado la plata, no me he dado cuenta”, comento la mujer a América Noticias.

Su hijo no le había advertido que dentro del colchón había escondido el dinero, el cual iba a servir para construir su casa en Bagua Grandre, Amazonas.

