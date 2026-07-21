En una réplica de la final del Mundial 2026 que se jugaba en New Jersey (Estados Unidos), palestinos amputados por los bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza formaron dos equipos con los uniformes de Argentina y España, y tuvieron su final.

En un estadio en la ciudad de Gaza, dañado por los ataques de la Fuerzas Armadas del régimen sionista, dieron todo en la cancha como si realmente fueran argentinos y españoles. En medio de edificios destruidos y rodeados de escombros, futbolistas amputados disputaron en Gaza una simbólica final entre España y Argentina.

En reñido partido, España venció a Argentina. Al final, todos los jugadores se abrazaron e hicieron votos por la paz, por poder reconstruir sus viviendas, y los palestinos “argentinos” no se picaron como algunos de los verdaderos seleccionados argentinos que, en Norteamérica, como Lisandro Martínez, agredieron a los ganadores de España.

Mundial de Gaza 2026

Un grupo de futbolistas gazatíes profesionales, en representación de la selección palestina, se enfrentó a otro combinado integrado por jugadores de la Franja que vistió la camiseta de la selección española, en un encuentro bautizado como el ‘Mundial de Gaza 2026’.

El compromiso terminó con un triunfo 3-0 para el equipo que representó a España y fue presentado como un homenaje al pueblo español. Según explicó el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC), organización humanitaria cristiana cuáquera que promovió el evento, el partido buscó expresar un gesto de agradecimiento por la solidaridad que numerosos ciudadanos españoles han manifestado hacia la población palestina.

Palestina y España

El partido de fútbol 7 se disputó sobre una cancha de césped artificial en la ciudad de Gaza. Detrás de cada portería ondeaban las banderas de España y Palestina, mientras decenas de personas siguieron el encuentro desde unas gradas improvisadas. Muchos de los asistentes lucían la camiseta de la selección española.

La organización recreó varios de los elementos propios de un partido internacional. Antes del inicio sonó el himno español, hubo una banda de música, árbitros asistentes, sistema VAR, servicios médicos y camisetas oficiales de ambos equipos.