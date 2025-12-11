La “Quema del Diablo”, rito que se originó en la época colonial, se celebró en calles de Guatemala en medio de fiestas en que, con música, comida y bebida, simbólicamente se realiza la limpieza espiritual de las casas y la expulsión del mal antes de la Navidad.

Fogatas fueron encendidas para quemar los muñecos del diablo, unos gigantes y otros en pequeñas piñatas, a fin de llegar purificados en espera de la próxima celebración del nacimiento de Jesucristo.

Diablo gringo

Entre aplausos, cuetillos y música tradicional, la figura del diablo —que en esta oportunidad tenía la cabeza del presidente de Estados Unidos en uno de sus brazos y un balón de fútbol en una pierna— fue encendida por los organizadores.

Este año, el diablo gigante tuvo una altura de cuatro metros, lo que lo convierte en el más alto de los últimos años.