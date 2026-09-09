George Desmond Kamurasi, arquero de 36 años y capitán del SE Dons, un equipo de la novena división en Inglaterra, fue elegido como el próximo rey de Tooro, un reino constitucional subnacional en Uganda.

Conocido en el ámbito deportivo como “Big G”, el arquero es muy querido por los hinchas de su club.

Aunque le espera heredar el destino de 800,000 personas, debe decidirlo pronto porque este sábado, cuando le toca jugar, será el entierro del rey saliente, su primo hermano Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, y debe estar en Tooro para tomar el trono.

Humilde club

Kamurasi mide 1.98 metros y se desempeña como portero y capitán del SE Dons, un humilde club amateur de Bexleyheath (al sureste de Londres) que compite en la novena división del fútbol inglés. Además, es entrenador deportivo en escuelas primarias.

Herencia

Tras el lamentable fallecimiento por cáncer en agosto de 2026 de su primo hermano, el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV (quien no dejó herederos directos), un comité de sucesión real de 21 miembros votó mayoritariamente por Kamurasi para asumir la corona del reino, que abarca a unas 800,000 personas en el oeste de Uganda.

¿Queda?

A pesar del enorme honor, reportes cercanos a la sucesión en Uganda señalan que Kamurasi se muestra bastante reacio a abandonar su vida en Londres. Está casado con una ciudadana británica, tiene un hijo y está muy comprometido con su equipo de fútbol.