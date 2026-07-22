Vinicius Jr., seleccionado brasileño y astro del Real Madrid, luce un nuevo aspecto tras una cirugía estética, según la imagen del futbolista tras ese tratamiento, publicada por su novia, la influencer Virginia Fonseca.

Se trató de una armonización de mentón y marcación mandibular, explicó el médico que la practicó, Alessandro Alarcão.

“Vini” presenta una mandíbula más marcada y un mentón más proyectado.

Notición

La última noticia es que el futbolista del conjunto blanco ha pasado por quirófano para realizarse una armonización de mentón, según reveló en exclusiva el portal LeoDias.

El tratamiento se llevó a cabo en Goiania y el responsable fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, uno de los profesionales más laureados del mundo, que viajó desde Miami para atender de manera exclusiva al brasileño y a su pareja, Virginia Fonseca.

Real Madrid

El extremo del Real Madrid empezó sus vacaciones el 29 de julio y no volverá a Valdebebas hasta el lunes 27 de julio.

Vinicius Jr. es otro, sin duda, y habrá que ver si también en la cancha. José Mourinho, su DT, “The Special One”, seguro se pronunciará. Esperemos.