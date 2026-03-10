La misión Artemis II, de la Nasa, que llevará a cuatro astronautas a orbitar la Luna en un viaje de diez días a bordo de la nave Orión, permitirá probar los sistemas de futuras misiones lunares, pero también el mejor menú para la tripulación.

La misión, que es clave en materia de investigación, tiene a la alimentación en el trayecto como uno de sus aspectos más importantes.

Los astronautas consumirán alimentos diseñados para la microgravedad: tortillas de maíz, granola con arándanos, nueces, macarrones con queso, carne de res a la parrilla, quiche de verduras y ensaladas de frutas tropicales.

A la Luna

El vuelo espacial —que buscará allanar el camino para el regreso humano a la Luna— estaba previsto inicialmente para los primeros días de febrero, pero fue aplazado nuevamente para “no antes de abril”.

Mientras continúan los ajustes en el cohete y la nave, la agencia espacial ha dado a conocer un aspecto que suele despertar curiosidad: qué comerán los astronautas durante los diez días que durará la misión alrededor de la Luna.

Alimentos no perecederos

Los tripulantes viajarán en la nave Orión, que no cuenta con un gran espacio de almacenamiento ni con un sistema de refrigeración. Por esa razón, el menú estará compuesto exclusivamente por alimentos no perecederos.

“Los alimentos no perecederos ayudan a gestionar la seguridad y la calidad alimentaria durante todo el periodo de conservación previsto en una nave espacial compacta y autónoma, al tiempo que reducen el riesgo de migas o partículas en microgravedad”, explica la Nasa en un comunicado.

Tortillas, granola y salsas picantes

El problema de las migas no es menor. En misiones anteriores, los sándwiches implicaron algunos riesgos: se ponían rancios y las pequeñas partículas flotaban en microgravedad, con el peligro de ingresar en equipos sensibles o incluso en los pulmones de los astronautas.

El menú contempla una variedad mayor a la que tuvieron los astronautas en misiones pasadas. Habrá diez tipos de bebidas, entre ellas café, té verde, limonada y cacao.

También se incluyen productos secos como granola, nueces, almendras y 58 unidades de tortillas, el alimento principal.

Salsa picante

Además, los astronautas podrán condimentar sus comidas con hasta cinco tipos distintos de salsa picante. A eso se le suman jarabe de arce, mostaza, mantequilla de maní, miel o canela. El menú también contempla “antojos” dulces como chocolates, galletas, pudín y pasteles.

“La comida que se llevará a bordo del Artemis II está diseñada para favorecer la salud y el rendimiento de la tripulación durante la misión alrededor de la Luna. Sin posibilidad de reabastecimiento, refrigeración o carga tardía, todas las comidas deben seleccionarse cuidadosamente para que sean seguras, se conserven bien y sean fáciles de preparar y consumir en la nave espacial Orión”, subraya el reporte.

Todo listo

En el caso de las bebestibles, a cada astronauta “se le asignan dos bebidas con sabor al día, que pueden incluir café. Las opciones de bebidas son limitadas debido a las restricciones de masa, que limitan la cantidad de alimentos y bebidas que se pueden llevar a bordo”, explica la Nasa.

Durante los diez días de misión, los astronautas tendrán tiempo para desayunar, almorzar y cenar, aunque no contarán con ningún tipo de reabastecimiento adicional.

Los alimentos viajarán casi listos para su consumo y algunos requerirán preparación mínima. “La comida a bordo del Orión está lista para consumir, es rehidratable, termoestabilizada o irradiada. La tripulación utiliza el dispensador de agua potable del Orión para rehidratar alimentos y bebidas, y un calentador de comida compacto, tipo maletín, para calentar las comidas según sea necesario”, detalla la agencia.

