Con apenas 88 gramos de peso y aferrada a un pequeño peluche que sustituye el calor de su madre, una cría de lémur de cola anillada lucha por sobrevivir en el Zoológico de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.

Un equipo de especialistas cuida al primate las 24 horas del día desde que detectó que, tras el nacimiento, su madre no mantenía el contacto permanente ni lo alimentaba lo suficiente para garantizar su supervivencia.

Amor humano

La historia de este lémur en la de seres humanos y el animalito que buscan vencer a la muerte.

Este lémur bebé es alimentado con mucho cuidado y se espera que sobreviva, aunque es algo complicado que así sea.

Historia

La cría nació el pasado 18 de junio con un peso de 70 gramos y, aunque sus posibilidades de salir adelante eran mínimas, varias semanas de cuidados han permitido que hoy presente un desarrollo favorable gracias a un protocolo que incluye alimentación cada dos horas, control de la temperatura y estimulación de comportamientos propios de la especie.

“Nos dimos cuenta de que la madre tenía periodos de separación con la cría y eso no era normal. Vimos que su vida podía correr peligro y por eso iniciamos una crianza profesional asistida”, explicó a EFE el médico veterinario y coordinador del área de Medicina Preventiva del Zoológico de Cali, Camilo Mendoza.