Con técnicas de reanimación cardiopulmonar, que incluyeron compresiones torácicas, bomberos del condado de Riverside, en California, en Estados Unidos, salvaron las vidas a cuatro gatos afectados por el humo al incendiarse una casa de donde los sacaron.

Tres gatos estaban inconscientes y no respiraban, y otro estaba aturdido por el efecto del humo, bastante mal.

Ya respirando tras la atención médica de los bomberos de buen corazón, aunque con dificultad, los gatos recibieron oxígeno por otros rescatistas que se sumaron a la atención médica y hoy lucen restablecidos y juguetones.

Gran acción

Los bomberos y un oficial del sheriff les aplicaron reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron máscaras de oxígeno especiales diseñadas para mascotas.

Tras varios minutos de maniobras intensas, los cuatro gatos recuperaron el conocimiento, fueron hidratados con agua y sobrevivieron al incidente.

El fuego destruyó nueve departamentos y dejó a 14 personas desplazadas, quienes están siendo asistidas por la Cruz Roja. Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas fatales.