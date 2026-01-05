Un perro labrador amarillo que paseaba con su dueño en Rhode Island (Estados Unidos) tuvo que ser rescatado por bomberos después de que se topó con una fina capa de hielo que cubría un estanque y cayera por el centro.

Agentes del Departamento de Bomberos de Misquamicut y Watch Hill arriesgaron sus vidas al entrar al estanque y rescatar con éxito a Phoenix.

“Era el perro más tranquilo que he visto en mi vida” y “no hizo ni un ruido”, dijo Steve Howard, subjefe del Departamento de Bomberos de Misquamicut, en una entrevista telefónica.

Buen perrito

“El perro nunca hizo ningún sonido, tenía mucho frío”, acotó el bombero.

Si bien los bomberos son evaluados por posible hipotermia, no requieren tratamiento. El departamento de bomberos describió el incidente como la “primera llamada exitosa de 2026” en un comunicado publicado en Facebook.

A dormir

Phoenix también fue declarado libre de lesiones, pero Howard se aseguró de reunirse con su jefe más tarde el jueves.

“Anoche recibió algo de comida extra”, dijo Howard. “Y durmió un poco”.