Brad Pitt, uno de los actores más reconocidos de Hollywood y ganador del Oscar, pudo haber perdido su carrera actoral cuando tenía 24 años por un error premeditado cuando trabajó como extra en una película.

El propio actor sorprendió a sus seguidores a revelar una anécdota desconocida de sus inicios. En el podcast “Armchair Expert” recordó el momento exacto en que en su primera experiencia cinematográfica se pudo quedar sin trabajo.

La historia se remonta a 1987, cuando un joven Brad Pitt, entonces un desconocido en Los Ángeles, consiguió su primer trabajo en el cine como extra en la película “No Man’s Land” (La tierra de nadie), protagonizada por Charlie Sheen.

En el rodaje, Pitt interpretaba a un camarero en una escena de restaurante donde debía servir champán a Charlie Sheen y D.B. Sweeney. Las instruccionese eran claras y simples: abrir la botella, servir la bebida, girar y limpiar, todo en absoluto silencio. Como extra, no tenía derecho a diálogo alguno.

Sin embargo, su atrevimiento le llevó a improvisar un pequeño diálogo. “Llego a la última actriz, que parecía estar más abajo en la jerarquía, y literalmente, mientras la escena continuaba, le sirvo champán y le digo: ‘¿Quiere algo más?’“, relató Pitt durante el podcast. La reacción fue inmediata y demoledora: “¡Corten! ¡Corten! ¡Corten!”

“¡Si haces eso otra vez, estás fuera de aquí!”, le dijo amenazante el asistente del director.

Añadió que se sintió avergonzado toda la noche, pero felizmente no volvió a cometer un desliz parecido y después destacó en Hollywood y se convirtió en la estrella que es hoy.