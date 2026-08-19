Un burro celebró efusivamente y rio junto a su amo y conductor, tras ganar en forma espectacular la disputada “Carrera de Carros de Burros de la Copa del Comisionado”, por el 79° aniversario de la independencia de Pakistán.

En la prueba, los borricos arrastraron carruajes ligeros con un solo conductor y recorrieron una distancia de entre 5 y 6 kilómetros, desde el puente Native Jetty, cerca del puerto, hasta llegar a la oficina del Comisionado de Karachi.

Los burros, animales muy dóciles y sensibles, corrieron a gran ritmo y demostraron ser resistentes y muy veloces.

Así corrieron

Los carros de competición con los burros diferían de los de carga que se usan habitualmente en las tareas de los burros.

Entre dos grandes ruedas se situaba una estructura ligera que permitía sentarse a un solo conductor. Estos adoptaban diversas posturas: algunos se inclinaban hacia atrás, en una posición baja similar a la de una bicicleta reclinada, mientras tiraban de las riendas; otros, en cambio, permanecían erguidos mientras guiaban al animal.

Su estilizada configuración de dos ruedas evocaba las carreras de carros de la antigua Roma.