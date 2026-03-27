La caída de un autobús al río Padma mientras trataba de embarcarse en un ferry en la localidad bangladesí de Daulatdia, provocó la muerte de al menos 24 personas y un número similar de desaparecidos.

Unas once personas lograron salir vivas rompiendo las lunas o antes de que el vehículo se hunda.

Según las investigaciones, una pequeña embarcación de carga golpeó la estructura del muelle, desestabilizó el pontón y provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó precipitándose al río, tal como se ve en videos que se publicaron en redes sociales.

El bús de la empresa Souhardo Paribahan cubría la ruta Kumarkhali–Daca y se encontraba lleno debido al intenso flujo de viajeros que regresaban a la capital tras las festividades del Eid-ul-Fitr.

Autoridades y testigos estiman que la unidad transportaba entre 40 y 50 pasajeros. Entre los sobrevivientes se encuentra una médico del Square Hospital de Daca.

Las tareas de búsqueda fueron difíciles debido a las condiciones climáticas adversas, con fuertes lluvias y vientos que afectan la visibilidad y la estabilidad de las operaciones en el río.