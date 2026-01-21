Un error de producción en Yiwu International Trade City, una fábrica del este de China, convirtió a un pony rojo de peluche en símbolo del Año del Caballo por iniciarse.

Un error en la costura hizo que la boca del juguete se coloque al revés y quede fruncida, con las fosas nasales hacia abajo, lo que le dio un aspecto de estar a punto de llorar.

Se le bautizó como “Caballo Llorón” y, viral, se vende por miles, al lado del “Caballo Feliz” con la boca bien colocada y sonriendo.

Salen miles

Un peluche con forma de caballo y cara triste se ha vuelto viral recientemente en Internet en China.

En Yiwu, los pedidos se han disparado a medida que las fábricas aumentan la producción para satisfacer la demanda del mercado. Apodado “Caballo Llorón”, el juguete nació como un error de costura, pero inesperadamente tocó los corazones de los internautas con su expresión lastimera, que tiene un efecto relajante.

En la actualidad, se piden cerca de 20,000 de estos caballos de juguete cada día.