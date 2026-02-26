Manadas de majestuosos caballos de raza ili, conocidos por su legendario nombre de “caballos celestiales”, fueron soltados a vista de los turistas llegados al condado de Zhaosu, un valle elevado al pie de las montañas Tianshan, en la provincia de Xinjiang, en China, para verlos galopar velozmente sobre la nieve.

Resistentes al frío y al duro esfuerzo, estos equinos -que gozan de protección estatal- tienen un físico robusto y son los amos de la pradera que bien conocen.

Los “caballos celestiales” son orgullo de los chinos y causan admiración por su galope majestuoso y que es un placer para la vista de quienes tienen la suerte de poder viajar miles de kilómetros para apreciarlos en medio de la naturaleza.

Hermosos

Con una altura media de alrededor de 1,48 m y un peso de más de 400 kg, esta raza de caballos impresiona por su físico robusto y bien proporcionado y su temperamento fuerte pero tranquilo, adecuado tanto para el trabajo como para el rendimiento.

En el río

Mientras que el invierno atrae a los visitantes con espectaculares carreras de caballos sobre la nieve, el verano ofrece un espectáculo completamente diferente: la escena de “caballos celestiales bañándose en el río”.

Manadas de caballos se deslizan tranquilamente por las aguas cristalinas, creando un vívido contraste con la fría belleza del invierno.